Salzburg-Stürmer Junior Adamu steht vor Wechsel nach Deutschland

Bereits am Sonntag hatte Salzburg-Sportchef Christoph Freund bestätigt, dass ein Kontakt zum SC Freiburg besteht. Am Dienstag berichtet „Sky“ bereits von einer mündlichen Einigung zwischen Mozartstädtern und den Breisgauern.

Ausständig sei demnach nur noch der obligatorische Medizincheck. Von einer Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro sollen für den 21-jährigen Angreifer fällig werden. Freiburg wurde in der abgelaufenen Saison Fünfter und spielt nächste Saison in der Europa League.

2015 war Adamu vom GAK in die Salzburger Jugendabteilung gewechselt. In der laufenden Saison brachte es der ÖFB-Stürmer auf 14 Tore in 39 Pflichtspielen.

