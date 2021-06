Salzburg-Stürmer Daka wechselt um Rekordablöse zu Leicester City

Das berichten die "Salzburger Nachrichten" am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe. Der Wechsel sei fix, alle Seiten seien sich einig. Der englische Verein zahle laut dem Bericht eine Rekord-Ablöse von 30 Millionen Euro. und habe sogar RB Leipzig "ausgestochen". Daka hat bei Salzburg noch bis 2024 einen Vertrag. Er wird beim Trainigsauftakt der Salzburger am Montag nicht mehr dabei sein. Der 22-Jährige Nationalspieler aus Sambia fühle sich für den nächsten Schritt in seiner Karriere bereit, der Wechsel komme daher nicht überraschend.

Auch Leipzig-Trainer Jesse Marsch habe Daka gern bei seinem Club gesehen. Einmal in Premier League zu spielen sei aber für Daka mreizvoller gewesen.