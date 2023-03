Salzburg-Spielmacher Luka Sucic fällt mehrere Monate aus

Wie der Klub am Mittwoch bekanntgibt, muss der 20-Jähige nach einer Verletzung im Spiel bei Rapid (4:2) am linken Knie operiert werden.

Die Salzburger machen in ihrer Aussendung keine Angaben zur Diagnose, nur dass der Spielmacher „mehrere Monate“ ausfällt.

Die Salzburger gastieren am Sonntag beim LASK (17 Uhr). Sucic hat in der laufenden Saison in 15 Bundesliga-Spielen, davon 13 in der Startelf, vier Tore vorbereitet, aber noch keines erzielt.

