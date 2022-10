1:0  Salzburgs Nerven hielten im Geduldspiel

Die Tür zum Aufstieg in der Fußball-Champions-League ist für Red Bull Salzburg nach dem 1:0 (0:0) gegen Dinamo Zagreb ein Stück weiter offen. Doch die 29.800 Fans in der ausverkauften Bullen-Arena in Wals-Siezenheim hatten sich in Geduld üben müssen, ehe nach Noah Okafors Elfmetertor alle Dämme brachen (71.).