Salzburg muss erst Tempo aufnehmen

Mit dem Spitzenspiel zwischen Sturm Graz und Salzburg wird heute die neue Saison in der Fußball-Bundesliga angekickt (20.30 Uhr, frei empfangbar auf Sky). Der Meister reiste mit neuem Trainer, veränderter Mannschaft und einigen Fragezeichen an.

"Das Spiel gegen Sturm ist ein guter Auftakt, der uns zeigt, wo wir stehen", sagte Matthias Jaissle vor seinem Bundesliga-Debüt als Salzburg-Trainer. Beim 4:1 in der ersten Cup-Runde gegen den tapferen Regionalligisten WSC Hertha hatte Salzburg lange Mühe. Prominente Abgänge wie jene von Torhüter Stankovic, Andre Ramalho, Enock Mwepu und Patson Daka veranlassen den Nachfolger von Jesse Marsch, von einem "recht großen Umbruch" zu sprechen: "Dementsprechend befindet sich die Entwicklung der Mannschaft mitten in einem Prozess. Das braucht seine Zeit." Das nimmt Sturm-Trainer Christian Ilzer dem Deutschen nicht ganz ab, weil die nachrückenden Spieler die Spielweise längst intus haben: "Da wird es keine Abstimmungsprobleme geben." Sturm hat Salzburg in der Vorsaison als einziges Bundesliga-Team zweimal geschlagen.

Premiere des VAR

Heute soll die Rückkehr der Zuschauer mithelfen, den Favoriten in die Knie zu zwingen. Ilzer: "Wir warten schon sehr lange auf Stimmung, auf richtige Fußballatmosphäre. Es kann für uns alle ein besonderer Abend werden." Besonders aufmerksam wird Harald Lechner zuschauen: Der FIFA-Schiedsrichter begleitet die Partie als Video Assistant Referee.