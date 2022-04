Salzburg kann den Champagner einkühlen

"Er hat zugegeben, dass es nie und nimmer ein Eckball war. Er hat sich in der Kabine dafür entschuldigt, aber das bringt uns nicht sonderlich viel", sagte der Austria-Trainer mit Blick auf die "glasklare Fehlentscheidung" vor dem 0:1, das auf das Konto von Junior Adamu (52.) ging. "Es war eine Fehlwahrnehmung von meiner Seite. Ich entschuldige mich bei den Beteiligten, auch wenn es keinem hilft", gestand Ciochirca bei Sky.

Salzburg nimmt das Geschenk natürlich an und kühlt den Champagner ein. Am Sonntag (14.30 Uhr) können die "Roten Bullen", die alle fünf Partien in der Meistergruppe gewannen, den neunten Bundesliga-Titel in Serie fixieren. Gegner in Wals-Siezenheim wird wieder die Austria sein. "Die Motivation, es vor unseren Fans zu schaffen, ist sehr groß", sagte Salzburgs Trainer Matthias Jaissle.

Im Kampf um Platz zwei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation (2. Runde) berechtigt, hält der SK Sturm nach einem 2:1-Heimsieg über Rapid alle Trümpfe in der Hand. Der Vorsprung der Grazer auf die Grün-Weißen ist vor dem "Rückspiel" am Sonntag (17 Uhr) auf acht Punkte angewachsen.