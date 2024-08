Salzburg in der Champions League

Österreichs Fußball wird in der kommenden Champions League-Gruppenphase erstmals mit zwei Klubs vertreten sein. Red Bull Salzburg zog am Dienstag nach einem 1:1 (1:1) gegen Dynamo Kiew mit einem Gesamtscore von 3:1 in die Gruppenphase ein, für die Sturm Graz als österreichischer Meister bereits fix qualifiziert ist.

Die Salzburger hatten nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel alle Trümpfe in der Hand. Dynamo Kiew riskierte vor 23.300 Zuschauern sofort – und setzte die Salzburger damit zu Beginn mehr als erwartet unter Druck.

Allerdings konnten sich die Gastgeber mit einem raschen Tor aus dieser Umklammerung befreien. Adam Daghim erlöste die Salzburger bei seinem ersten Startelf-Einsatz Champions-League-Qualispiel mit dem 1:0. Sein Schuss von der Strafraumgrenze ins rechte Eck war unhaltbar. Salzburg hatte danach das 2:0 auf dem Fuß – den Treffer erzielten aber die Ukrainer.

Mit dem 1:1 durch Wladislaw Wanat (29.) war die Partie plötzlich wieder spannend. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit rettete zudem noch Salzburgs Mats Bistrup bei einem Konter der Gäste in letzter Sekunde. Auch nach der Pause blieb die Partie offen. Die Salzburger kamen zwar giftig aus der Kabine. Kiew hatte jedoch durch Mykola Schaparenko die Riesenchance auf das 2:1, das die Aufstiegsfrage wieder offener gestaltet hätte.

So mussten die Salzburger mit zwei Toren Vorsprung zumindest in den Schlussmomenten dieser Partie nicht mehr zu viel zittern. Der Aufstieg war vor allem aufgrund der ersten Partie mehr als verdient. Die Auslosung findet bereits am Donnerstag statt. Erstmals wird nicht mit Loskugeln, sondern per Computer gezogen. Das komplizierte System mit acht Spielen pro Champions-League-Mannschaft macht es notwendig.

