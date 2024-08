Salzburg holte Verstärkung aus Liverpool

Mit dem 2:0 im Play-off-Hinspiel gegen Dynamo Kiew machte Salzburg einen großen Schritt in Richtung Fußball-Champions-League, am Tag danach gewann Österreichs Vizemeister ein Talent: Bobby Clark wechselt von Liverpool zu Salzburg.

Der 19-jährige Engländer unterschrieb einen Vertrag, der bis 30. Juni 2029 läuft. Spielt er sein Potenzial aus, wird er aber bestimmt nicht so lange in Salzburg zu sehen sein. Für Liverpool absolvierte er bisher 14 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, zwei Assists), er war unter anderem im Ligacup-Finale im Einsatz, das Liverpool gegen Chelsea gewann.

In der laufenden Saison wurde er von einer Rückenblessur gebremst. "Bobby Clark ist ein hochtalentierter Spieler mit enorm viel Potenzial, der aufgrund seiner Fähigkeiten die Qualität bei uns weiter steigern wird. Er hat einen großen Teil seiner Ausbildung beim FC Liverpool erhalten, dort auch schon in der ersten Mannschaft gespielt und kennt unseren Trainer deshalb gut", meinte Sportdirektor Bernhard Seonbuchner. Salzburg-Coach Pep Lijnders, in der Vorsaison noch Assistent von Jürgen Klopp bei Liverpool, war für Clark ein Grund für den Wechsel nach Österreich, wie er bestätigte.

Vorbilder Mane und Szoboszlai

"Für mich ist das der perfekte Sprung zum perfekten Klub. Ich habe bei Liverpool gesehen, welche Spieler hier in Salzburg entwickelt wurden, wie zum Beispiel Sadio Mane oder Dominik Szoboszlai, die eine große Inspiration für mich waren. Man weiß, welche Möglichkeiten junge Spieler hier haben."

Ein 20-Jähriger dürfte Salzburg verlassen: Roko Simic war gegen Dynamo Kiew wegen Vertragsverhandlungen nicht im Kader. Englands Zweitligist Southampton soll das Ziel sein.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Zvonarek (Cro, Bayern München, Leihe), Karic (Darmstadt), Aiwu (Cremonese, zuletzt an Birmingham ausgeliehen), Malic (Slo, Ried), Beganovic (Bih, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Chudjakow (Rus, Lokomotive Moskau), Kern (Hun, Puskas Academia), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe)

Ab: Prass (Hoffenheim), Schnegg (Washington), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Maric (Hartberg), Affengruber, Stückler

Zvonarek (Cro, Bayern München, Leihe), Karic (Darmstadt), Aiwu (Cremonese, zuletzt an Birmingham ausgeliehen), Malic (Slo, Ried), Beganovic (Bih, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Chudjakow (Rus, Lokomotive Moskau), Kern (Hun, Puskas Academia), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe) Prass (Hoffenheim), Schnegg (Washington), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Maric (Hartberg), Affengruber, Stückler FC Salzburg

Zu: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Clark (Eng, Liverpool), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Sucic (Cro, Real Sociedad San Sebastian), Pavlovic (Srb, AC Mailand), Koita (Mli, ZSKA Moskau), Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Forson (Gha, Norwich), Omoregie (Hartberg, Leihe), Horn (D, Bochum), Wallner (Hannover), Krumrey (D, Lyngby Kopenhagen, Leihe), Ulmer

Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Clark (Eng, Liverpool), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe) Sucic (Cro, Real Sociedad San Sebastian), Pavlovic (Srb, AC Mailand), Koita (Mli, ZSKA Moskau), Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Forson (Gha, Norwich), Omoregie (Hartberg, Leihe), Horn (D, Bochum), Wallner (Hannover), Krumrey (D, Lyngby Kopenhagen, Leihe), Ulmer LASK

Zu: Boateng (D, Salernitana), Entrup (Hartberg), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Tibidi (Fra, Troyes, zuletzt an Manchester City verliehen), Galvez (Fin, Manchester City, Leihe), Tavares (Por, Spartak Moskau, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe)

Ab: Luckeneder (Wehen Wiesbaden), Michorl (Atromitos Athen), Havel (Hartberg, Leihe), Copado (D, Cottbus, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Wiesinger (Austria Wien), Polster (Wolfsberg), Twardzik (Cze, Trnava), Kone (Sen), Letard (Fra)

Boateng (D, Salernitana), Entrup (Hartberg), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Tibidi (Fra, Troyes, zuletzt an Manchester City verliehen), Galvez (Fin, Manchester City, Leihe), Tavares (Por, Spartak Moskau, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe) Luckeneder (Wehen Wiesbaden), Michorl (Atromitos Athen), Havel (Hartberg, Leihe), Copado (D, Cottbus, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Wiesinger (Austria Wien), Polster (Wolfsberg), Twardzik (Cze, Trnava), Kone (Sen), Letard (Fra) SK Rapid

Zu: Schaub (Hannover), Beljo (Cro, Augsburg, Leihe), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Sangare (Mli, Salzburg, zuletzt an Hartberg verliehen), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Sattlberger (Genk), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Mayulu (Fra, Bristol), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna)

Schaub (Hannover), Beljo (Cro, Augsburg, Leihe), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Sangare (Mli, Salzburg, zuletzt an Hartberg verliehen), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe) Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Sattlberger (Genk), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Mayulu (Fra, Bristol), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna) TSV Hartberg

Zu: Havel (LASK, Leihe), Diarra (Mli, Cadiz, Leihe), Omoregie (Salzburg, Leihe), Karamatic (Ljubljana), Markus (Slo, Domzale), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Mijic (Slo, Rogaska), Osborne (Eng, Bournemouth, Leihe), Schendl (Ried), Maric (Sturm Graz), Karner (Sturm Graz II), Hoffmann (Halbturn), Canazlar (Akademie Vorarlberg), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Entrup (LASK), Frieser (GAK), Diakite (Mli, West Bromwich), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe, zu Rapid), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl (Velden), Knoflach, Pußwald

Havel (LASK, Leihe), Diarra (Mli, Cadiz, Leihe), Omoregie (Salzburg, Leihe), Karamatic (Ljubljana), Markus (Slo, Domzale), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Mijic (Slo, Rogaska), Osborne (Eng, Bournemouth, Leihe), Schendl (Ried), Maric (Sturm Graz), Karner (Sturm Graz II), Hoffmann (Halbturn), Canazlar (Akademie Vorarlberg), Scherf (Amstetten, nach Leihe) Entrup (LASK), Frieser (GAK), Diakite (Mli, West Bromwich), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe, zu Rapid), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl (Velden), Knoflach, Pußwald SK Austria Klagenfurt

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Arweiler (D, Verl), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Puntigam (Kapfenberg), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic (Tolmin)

Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe) Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Arweiler (D, Verl), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Puntigam (Kapfenberg), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic (Tolmin) Wolfsberger AC

Zu: Ulmann (Venedig), Wimmer (Klagenfurt), Atanga (Gha, Oostende), Zukic (Srb, Novi Sad), N. Polster (LASK, zuletzt an Horn verliehen), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad), Gattermayer (Mannheim)

Ab: Veratschnig (Mainz), Boakye (Gha, Saint-Etienne), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), T. Gruber (Amstetten, Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Ulmann (Venedig), Wimmer (Klagenfurt), Atanga (Gha, Oostende), Zukic (Srb, Novi Sad), N. Polster (LASK, zuletzt an Horn verliehen), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad), Gattermayer (Mannheim) Veratschnig (Mainz), Boakye (Gha, Saint-Etienne), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), T. Gruber (Amstetten, Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach) FK Austria Wien

Zu: Dragovic (Roter Stern Belgrad), Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, zuletzt Tirol), Barry (Gam, Bnei Yehuda), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe), Kante (Civ, RC Abidjan), Wiesinger (LASK), Perez Vinlöf (Swe, Bayern München II, Leihe)

Ab: Früchtl (D, Lecce), Schmidt (Blau-Weiß Linz), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe, zu Stuttgart), M. Polster (Lausanne-Sport), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Vucic (GAK, Leihe), Silva Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Holland (Aus)

Dragovic (Roter Stern Belgrad), Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, zuletzt Tirol), Barry (Gam, Bnei Yehuda), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe), Kante (Civ, RC Abidjan), Wiesinger (LASK), Perez Vinlöf (Swe, Bayern München II, Leihe) Früchtl (D, Lecce), Schmidt (Blau-Weiß Linz), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe, zu Stuttgart), M. Polster (Lausanne-Sport), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Vucic (GAK, Leihe), Silva Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Holland (Aus) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Goiginger (Osnabrück), Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Vitek (Cze, Manchester United, Leihe), Schmidt (Austria Wien), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Schmid (Portsmouth), Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Feiertag (LKS Lodz, Leihe), Windhager (A. Salzburg), Brandner (Mondsee), Krainz

Goiginger (Osnabrück), Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Vitek (Cze, Manchester United, Leihe), Schmidt (Austria Wien), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe) Schmid (Portsmouth), Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Feiertag (LKS Lodz, Leihe), Windhager (A. Salzburg), Brandner (Mondsee), Krainz SCR Altach

Zu: Fridrikas (Lustenau), Kronberger (Sturm Graz. zuletzt an Tirol verliehen), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Oberwaditzer (Lie, Akademie Vorarlberg), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Tietietta (Bur, Majestic)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Strauss (Lahti), Eckmayr (Tirol), Kaiba (Cmr, Bregenz, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, Leihe), Zwischenbrugger (Ravensburg), Schützenauer, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Fridrikas (Lustenau), Kronberger (Sturm Graz. zuletzt an Tirol verliehen), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Oberwaditzer (Lie, Akademie Vorarlberg), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Tietietta (Bur, Majestic) Reiner (Gliwice, nach Leihe), Strauss (Lahti), Eckmayr (Tirol), Kaiba (Cmr, Bregenz, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, Leihe), Zwischenbrugger (Ravensburg), Schützenauer, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende) WSG Tirol

Zu: Hinterseer (Rostock), Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Lawrence (D, Bayern München II), Czyborra (D, FC Genua, Leihe), Eckmayr (Altach), Butler (USA, Hoffenheim II)

Ab: Bacher (Estoril), Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe, zu Austria Wien), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Altach), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe, zu Zabrze), Tomic (Leoben), Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Hinterseer (Rostock), Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Lawrence (D, Bayern München II), Czyborra (D, FC Genua, Leihe), Eckmayr (Altach), Butler (USA, Hoffenheim II) Bacher (Estoril), Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe, zu Austria Wien), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Altach), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe, zu Zabrze), Tomic (Leoben), Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende) Grazer AK 1902

Zu: Frieser (Hartberg), Filipovic (D, AEL Limassol), Dressel (D, Rostock), Cipot (Slo, La Spezia, Leihe), Kreuzriegler (Valerenga), Vucic (Austria Wien, Leihe), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Kirchmayr (Wolfsburg U19), Eder (Saalfelden), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe)

Ab: Jastremski (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Unterhaching), Oberleitner (D, Amstetten, Leihe), Stefanon (Bregenz), Eloshvili (Geo, Kapfenberg), Murg (Weiz), Th. Mayer (Amstetten), Milla (Cmr, Voitsberg, Leihe), Fahler (Vorwärts Steyr), Jager (Krems), Murg (Weiz, Leihe), Köchl

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Jürgen Klopp Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.