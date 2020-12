Salzburg greift gegen Atletico nach den Sternen

Allerdings muss dafür ein Sieg gegen Spaniens Spitzenteam Atletico Madrid her. Für Trainer Jesse Marsch ist die Zeit reif: "Wir haben viel gelernt in den letzten elf Spielen, es ist an der Zeit, gegen einen Toptoptopgegner zu gewinnen."

Gegen Liverpool endete der Traum vor fast genau einem Jahr mit einem 0:2. Atletico würde am Mittwoch ein Remis reichen, bei einer Niederlage wäre der Tabellenführer der spanischen Primera Divison im Achtelfinalrennen ausgeschieden. "Wir haben seit Juni über diesen Moment gesprochen. Mit unserer Mannschaft und Mentalität haben wir zuhause immer eine Chance", gab sich Marsch optimistisch.

Dass das "Endspiel" gegen den zweifachen CL-Finalisten (2014, 2016) in den Köpfen seiner Spieler fest verankert ist, zeigte sich am Wochenende. Da gab sich eine Rotationself der "Bullen" mit dem 0:1 bei der Admira ungewohnte Blößen. Doch das soll Schnee von gestern sein. "Wir wollten eine frische Gruppe (für Atletico, Anm.) haben", betonte Marsch. Und die habe man nun auch. Alle seien physisch voll da, selbst Stürmer Patson Daka sei "zu hundert Prozent fit". Fehlen wird abgesehen vom Langzeitverletzten Antoine Bernede, der wieder im Training steht, einzig der gesperrte zentrale Mittelfeldmann Mohamed Camara. Marsch machte sich keine Sorgen: "Wir sind sehr flexibel."

Bei aller Emotion ("Eines der größten Spiele in der Geschichte des Vereins") gelte es, voll konzentriert auf die taktischen Vorgaben zu sein, sagte Marsch. "Selbstvertrauen, Aggressivität, unsere Power und Leidenschaft" seien gefragt, aber eben auch der Kopf. "Wir müssen aggressiv, aber auch schlau, geduldig sein. Wir müssen auch verstehen, dass es nicht nötig ist, die Partie in den ersten 20, 30 Minuten zu gewinnen."

"Atletico ist eine überragende Mannschaft"

Der Respekt vor dem Gegner war freilich hörbar. "Im Moment ist Atletico eine überragende Mannschaft", erklärte Marsch. "Sie haben wenige Tore kassiert und stark gespielt. Es wird ganz eng von Anfang an. Beide Teams geben nicht viel her." Mergim Berisha, der mit vier Toren - sein eigentliches fünftes wurde als Eigentor von Atletico-Verteidiger Felipe gewertet - sechstbester Scorer in der Königsklasse ist, strotzte vor Selbstvertrauen: "Wir haben sehr oft gezeigt, das wir gegen so einen Gegner mithalten können. Kleinigkeiten haben entschieden."

Atletico ist bekannt für seine defensive Stärke. In der Liga (2 Gegentore in 10 Spielen) sind die "Colchoneros" kaum zu überwinden, in der Königsklasse hat man in 5 Partien aber bereits 5 Gegentore kassiert - 2 davon gegen Salzburg. "Kopfzerbrechen" bereite seiner Truppe die CL, erklärte Simeone zuletzt. "Wir haben beim Hinspiel schon zwei Treffer erzielt, das heißt, auch wir haben gezeigt, was wir leisten können, zuletzt in Moskau (3:1, Anm.), bei den Bayern (1:3) und auch in Madrid", stellte Marsch fest. In letzterem Spiel lag die Simeone-Elf am 27. Oktober 1:2 in Rückstand und stellte den 3:2-Erfolg erst in der 85. Minute sicher.

Der Mittwoch könnte allerdings - selbst wenn das höchst unwahrscheinlich ist - auch mit einer totalen Enttäuschung enden. Dann nämlich, wenn Lok Moskau im Parallelspiel in München gewinnt und Salzburg verliert oder remisiert. Das würde den Rückfall hinter Lok auf Platz vier bedeuten und damit die Türe zum Umstieg in die Europa League zufallen lassen. "Unser Blick in der Tabelle ist nach oben gerichtet", betonte freilich Defensivmann Maximlian Wöber. "Was müssen wir tun, um sie zu schlagen? Wo können wir ihnen wehtun? Alles andere lassen wir beiseite, darauf haben wir keinen Einfluss."

