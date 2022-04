Salzburg geht auf zweiten Titel los

Gegner im Endspiel in Nyon ist wie vor fünf Jahren Benfica Lissabon (18 Uhr). "Die Mannschaft hat gegen Atletico klargemacht, dass wir hierhergekommen sind, um den Titel zu holen", sagte Trainer Rene Aufhauser nach dem 5:0 im Halbfinale selbstbewusst. "Das haben die Burschen verinnerlicht und sie glauben voll und ganz an ihre Chance." Nach zwölf Punkten in der Gruppenphase gegen den FC Sevilla, Lille und Wolfsburg schalteten die Salzburger in der K.-o.-Phase zuerst Zilina aus und ließen dann glanzvolle Siege über Paris Saint-Germain (3:1) und Atletico Madrid folgen.

2017 trafen Patson Daka und der aktuelle LASK-Stürmer Alexander Schmidt beim 2:1 im Finale für das Team des damaligen Trainers Marco Rose. Aufhausers Trumpf könnte heute Roko Simic heißen: Der Kroate ist mit sieben Toren Toptorschütze des Bewerbs.