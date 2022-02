So bitter ist der Fußball. Da holte Red Bull Salzburg am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den großen FC Bayern vor 29.500 begeisterten Fans ein 1:1 (1:0)-Remis, und doch fühlte sich das Ergebnis wie eine Niederlage an, weil Kingsley Coman in der 90. Minute praktisch aus dem Nichts der Ausgleich gelang. In einem Spiel, in dem die Salzburger ein hochverdienter Sieger gewesen wären.