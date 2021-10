Salzburg bereits elf Punkte vorne

Gegen Verfolger Sturm Graz gab es gestern einen ungefährdeten 4:1-(2:0)-Sieg. Damit beträgt der Vorsprung in der Tabelle bereits elf Punkte. Den elften Sieg im zwölften Spiel fixierten Rasmus Kristensen (5.), Doppel-Torschütze Karim Adeyemi (22., 81.) und Goalie Jörg Siebenhandl mit einem schweren Patzer samt Eigentor (74.). Salzburg bleibt damit im Kalender 2021 in Heimspielen ungeschlagen und hat daheim in 43 Ligaspielen in Serie getroffen.

Rapid kassierte beim 1:1 in Hartberg in der 97. Minute noch durch Rotter den Ausgleich und verlor zudem Leo Greiml mit Verdacht auf Kreuzbandriss. Rapid-Trainer Didi Kühbauer: "Langsam werde ich müde. Es ist wie eine Schallplatte, die ich immer wieder auflegen muss. Dass wir wieder das Tor mit der letzten Aktion bekommen, passt zu unserer Situation."