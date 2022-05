Patrick Pentz hat eine Entscheidung getroffen: Der 25-jährige ÖFB-Teamtorhüter verlässt die Wiener Austria nach Ablauf seines Vertrags und heuert in Deutschland an. Zuletzt war er mit Aufsteiger Schalke in Verbindung gebracht worden, es zieht ihn aber wohl zu einem Absteiger: Seine nächste Station dürfte der deutsche Bundesligist Bielefeld sein.