Russ schob die Karriere von Flecker an

LASK gegen Hartberg in der Raiffeisen-Arena, Florian Flecker bereitet ein Tor zum Sieg vor: Was sich der 25-Jährige wohl für Sonntag vorgenommen hat, schaffte er schon beim jüngsten Duell im Februar – damals allerdings noch im Dress der Steirer.

Erst vier Wochen davor war er aus Deutschland zurückgekehrt. Hartberg plante mit dem Flügelflitzer langfristig – doch dann kam das Angebot des LASK. "Ich war davor ein paar Mal im Kontakt, aber ein Wechsel ist nicht zustande gekommen", erzählte Flecker. Im Sommer passte es, als die Athletiker einen Nachfolger für den an Schalke verkauften Reinhold Ranftl brauchten. Er trifft am Sonntag nicht nur auf seinen Ex-Klub, sondern auch auf seinen Förderer: Unter Hartberg-Trainer Kurt Russ, 1994 bis 1998 für den LASK am Ball, gab er mit 19 Jahren sein Profidebüt für Kapfenberg: Er wurde für Joao Victor eingewechselt, der über den LASK und Wolfsburg vergangene Woche zu Al Jazira nach Abu Dhabi wechselte.