Rieds Cup-Finalgegner heißt Salzburg

Seit gestern, 20.37 Uhr, steht die Finalpaarung im ÖFB-Cup fest: Die SV Guntamatic Ried, die sich bereits am 2. März mit 2:1 gegen Hartberg durchgesetzt hat, trifft beim Showdown am 1. Mai (17 Uhr) in Klagenfurt auf den FC Salzburg. Die "Roten Bullen" behielten beim Wolfsberger AC mit 5:4 im Elfmeterschießen die Oberhand. Mit Ausnahme von Christopher Wernitznig, der an Torhüter Philipp Köhn und der Stange scheiterte, trafen alle Schützen vom Punkt. Nach 120 Minuten war es 1:1 gestanden.

Damit geht eine bemerkenswerte Serie in die Verlängerung. Die Mozartstädter haben in diesem Bewerb seit Sommer 2013 nur ein Match – das Endspiel 2018 gegen den SK Sturm (0:1) – verloren und nicht weniger als siebenmal den Titel geholt. Der achte Streich wäre logisch, Salzburg ist gegen Ried klar zu favorisieren. Von den jüngsten neun Duellen gewannen die Innviertler kein einziges, der bis dato letzte Sieg war am 13. Februar 2016 mit Heimvorteil gelungen. Damals traf Thomas Fröschl in der Bundesliga zum 1:0 (62.).

Wenn es für die "Wikinger" mit dem dritten Pokal-Triumph nach 1998 und 2011 klappen soll, muss alles passen. Unverwundbar sind die Salzburger nicht, das wurde in der Lavanttal-Arena deutlich. Der WAC verlangte dem "Krösus" alles ab. Matthäus Taferner verwertete nach 120 Sekunden einen Idealpass von Michael Liendl trocken zum 1:0 (2.). In der 7. Minute hätte es 2:0 stehen können – wenn nicht sogar müssen. Goalie Köhn fischte eine Flanke herunter und machte dann jenen Schritt zurück, der den Verdacht nahelegte, dass der Ball die Linie überquert hat. Eine Auflösung durch ein elektronisches Auge gab es nicht, das Hilfsmittel der Torlinientechnologie steht nicht zur Verfügung.

Salzburg war angezählt und nach dem Ausfall von Topstürmer Karim Adeyemi, der mit einer Oberschenkelblessur vom Feld humpelte (18.), geschwächt. Erst nach rund einer Stunde zündeten die "Roten Bullen" den Turbo, Benjamin Sesko, der später wegen eines Fouls mit gestrecktem Bein Rot sehen sollte (117.). gelang aus der Drehung das 1:1 (77.).

Paris war eine Reise wert

Salzburgs Nachwuchs trennen noch zwei Siege vom Triumph in der UEFA Youth League, die schon 2017 gewonnen wurde. Das U19-Team qualifizierte sich mit einem 3:1-Auswärtssieg über Paris SG für das Final-4 in Nyon, wo am 22. April Atletico Madrid (1:0 gegen Dortmund) der nächste Gegner sein wird. "Die Mannschaft hat unglaubliche Comeback-Qualitäten gezeigt", freute sich Coach Rene Aufhauser über einen denkwürdigen Nachmittag, der mit einer kalten Dusche – dem 0:1 nach nur elf Sekunden – begonnen hatte. Doch Oumar Diakite (37.), Roko Simic (72.) und Luka Reischl (92.) drehten den Spieß um.