Remis-Serie im Derby ging weiter

Bernhard Zimmermann brachte Rapid in Führung (37.), sein provokanter Jubel vor dem Austria-Fansektor, weswegen ihm Schiedsrichter Christopher Jäger Gelb zeigte, sollte Folgen haben: Wegen eines Fouls sah der 20-Jährige Gelb/Rot (58.). "Es hat schön angefangen", sagte Zimmermann und entschuldigte sich für die unnötige erste Verwarnung. "Ich habe mich von den Emotionen leiten lassen. Das wird nicht mehr passieren." Die Überzahl nutzte die Austria zum Ausgleich durch Noah Ohio (81.).

Rapid verteidigte Platz drei bis zum Schluss und hat den damit verbundenen Einzug in das Play-off der Europa League selbst in der Hand – allerdings ist der Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Austria am Sonntag in Salzburg in Gefahr.