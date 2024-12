Red Bull Salzburg holt Thomas Letsch als neuen Trainer

Thomas Letsch unterschrieb beim strauchelnden Ex-Serienmeister einen Vertrag bis Ende Juni 2027, wie der Club am Mittwoch bekannt gab. Letsch arbeitete bei Salzburg bereits im Nachwuchs und sprang 2015 für zwei Spiele als Interimscoach ein. Danach betreute er Erzgebirge Aue, die Wiener Austria, Vitesse Arnheim und zuletzt den VfL Bochum. Salzburg hatte sich am Montag vom Niederländer Pepijn Lijnders getrennt. Die "Bullen" sind aktuell nur Fünfter in der Fußball-Bundesliga, in der Champions League kassierte Salzburg empfindliche Niederlagen.

"Schön, wieder hier zu sein"

"Thomas kennt unseren Club aus der Vergangenheit sehr gut, hat bei seinen weiteren Trainerstationen aber auch viel Erfahrung auf internationaler Bühne in verschiedenen Ligen machen können. Mit der raschen Klärung dieser wichtigen Personalie können wir die weitere Planung für eine möglichst erfolgreiche Frühjahrssaison ohne Einschränkungen fortsetzen", sagte Salzburgs neuer Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder.

Letsch meinte: "Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Club, mit dem ich schon einiges erlebt habe und zu dem ich jetzt als Cheftrainer zurückkehren darf."

Mehr zum Thema: Nach 3:0 zieht der FC Salzburg die Notbremse: Pep Lijnders muss gehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.