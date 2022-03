Rapid will Negativlauf gegen Austria beenden

Nach den bisherigen acht Spielen gegen die Austria im Allianz-Stadion steht die Bilanz bei fünf Unentschieden und drei Niederlagen, nun soll am Sonntag in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga-Meisterrunde der erste Sieg in der neuen Heimstätte her.

Bei beiden Teams läuft es derzeit gut. Rapid feierte zuletzt drei Siege in Serie, die Austria ist bereits seit fünf Partien ohne Punkteverlust. "Man hat lange auf so ein Derby gewartet, wo sich beide auf einem so guten Niveau treffen", sagte Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer.

25.000 Karten sind bereits verkauft, das Allianz-Stadion wird heute wohl ausverkauft sein. Groß ist die Derby-Vorfreude auch bei Manfred Schmid – und das, obwohl der Austria-Coach das Spiel möglicherweise vor dem TV-Gerät mitverfolgen muss. Der 51-Jährige befindet sich derzeit in Corona-Quarantäne. "Mir persönlich geht es etwas besser, am Samstag wird sich entscheiden, ob ich dabei sein kann. Wir sind auf alle Eventualitäten gut vorbereitet."