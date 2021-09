Rapid verlor 0:2 und haderte mit dem Elfmeterpfiff

Vor 17.218 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena fiel die Vorentscheidung in der 79. Minute vom Elfmeterpunkt. Karim Adeyemi, der beim 1:1 in der Champions League in Sevilla verschossen hatte, verwandelte einen Strafstoß nach einem Foul von Kevin Wimmer sicher.

"Für mich ist es ein Wahnsinn, dass wir darüber reden müssen. Ich habe Adeyemi vielleicht minimal berührt, ich weiß nicht, warum da der Video-Schiedsrichter eingreift. Für mich ist es nie und nimmer ein Elfmeter. Wenn das einer ist, können wir aufhören, Fußball zu spielen", ärgerte sich der Rapid-Verteidiger. "Der Kontakt war absolut da, ich habe ihn gespürt", verteidigte sich Adeyemi. Rapid hatte bis zu dieser Schlüsselszene gut verteidigt, in der 94. Minute erzielte Brenden Aaronson das 2:0.