Rapid-Coach zu WAC-Kicker: „Ich schäme mich, dich je kennengelernt zu haben"

"Es ist immer sehr einfach Entscheidungen zu treffen, speziell wenn ein Spieler dabei ist, der mittlerweile in ganz Europa bekannt ist und es auch in Österreich geschafft hat, denn der WAC hat, nach meinem Wissenstand, in den letzten drei Jahren über 20 Elfmeter zugesprochen bekommen." Rapid-Trainer Didi Kühbauer brachten nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen Wolfsberg nicht nur unglückliche Entscheidungen von Schiedsrichter Christopher Jäger in Rage - auch WAC-Kicker Christopher Wernitznig, der den Elfmeter der Wolfsberger rausgeholt hatte, bekam sein Fett weg.

Doch damit nicht genug: Wie die "Krone" berichtet, hat der SCR-Coach den WAC-Profi nach dem Spiel im Kabinengang sogar handgreiflich attackiert. "Ich war noch im Dress, hab gerade noch mit Marcel Ritzmaier geplaudert, da ist er plötzlich dahergekommen", berichtet der Offensivspieler. Kühbauer sei Wernitznig auf den Fuß gestiegen, habe ihm in die Haare gefasst und ihn am Ohr gezogen. Zudem soll er laut "Krone" gesagt haben: "Ich schäme mich, dich je kennengelernt zu haben." Zwischen 2014 und 2015 hat das Duo gemeinsam bei Wolfsberg zusammengearbeitet.

Der Kicker nimmt es einigermaßen gelassen: "Ich will kein Aufhebens drum machen, hab's schon fast vergessen." Auf Wunsch des Spielers wurde Kühbauer nicht bei der Bundesliga angezeigt. Sollten die Vorwürfe stimmen, kommt er also ungeschoren davon.