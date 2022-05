Heute um 10.30 Uhr pfeift der neue ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick mit dem ersten Training in Bad Tatzmannsdorf eine neue Ära bei Österreichs Fußball-Nationalmannschaft an. In seinem gestrigen ersten offiziellen Auftritt nach dem Ende als Interimstrainer bei Manchester United überraschte der Deutsche damit, dass er den in Österreich kritisierten Nebenjob als Berater des Premier-League-Klubs niedergelegt habe. "Wir haben in beiderseitigem Einvernehmen entschieden, den Beratervertrag aufzulösen.