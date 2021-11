Eigentlich geht es ja um Fußball, doch aktuell erinnert das Verfahren gegen Jürgen Werner mehr an Ping-Pong: Im Juni hatte der Senat 2 der Fußball-Bundesliga den Ex-LASK-Vizepräsidenten zu einer Sperre von 18 Monaten verurteilt. Im September hob das Protestkomitee das Urteil in zweiter Instanz auf – und gab den Fall an die erste Instanz zurück. Gestern wurde Jürgen Werner erneut in erster Instanz zu einer Funktionssperre von 18 Monaten verurteilt. "Im Rahmen der aufgetragenen