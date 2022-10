Pacult verlängert bei Klagenfurt

Die Kärntner gaben einen Tag vor dem heutigen Heimspiel gegen die WSG Tirol die Vertragsverlängerung bis Sommer 2025 bekannt und bereiteten dem Wiener damit das perfekte Geburtstagsgeschenk. "Ich werde alles dafür tun, um Austria Klagenfurt als fixen Bestandteil in der Bundesliga zu etablieren", erklärte Pacult.

Mit Pacults ehemaligem Co-Trainer Zoran Barisic vertraut Rapid Wien indes weiter auf einen Interimstrainer. Bei Aufsteiger Austria Lustenau wollen die Grün-Weißen an das 5:1 im Nachtrag gegen Hartberg anknüpfen. Die Lustenauer haben seit August neun Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen.

Klarer könnte die Ausgangslage vor dem Duell zwischen Salzburg und Hartberg nicht sein: Der Tabellenführer aus der Mozartstadt will das Schlusslicht vor dem Schicksalsspiel in der Champions League am Mittwoch beim AC Mailand aber nicht unterschätzen: "Wir werden einen Teufel tun, die Hartberger zu unterschätzen", sagt Salzburg-Coach Matthias Jaissle.