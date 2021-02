OÖLiga: Reform während der Saison wird angedacht

Alle wollen spielen, jedoch weiß auch jeder, dass die volle Frühjahrssaison mit 15 Spielen pro Mannschaft – die Nachtragsspiele vom Herbst noch gar nicht eingerechnet – wohl unmöglich nachzuholen sein werden.

Deshalb wurde jetzt ein Alternativvorschlag ausgearbeitet, und an den OÖ-Fußballverband zur Begutachtung weitergeleitet: Erst werden, wie ursprünglich geplant, sämtliche Nachtragspartien vom Herbst ausgespielt. Danach wird die Liga in eine obere Hälfte (Platz 1 bis 8) und eine unter Hälfte (Platz 9 bis 16) geteilt. Die obere Hälfte spielt sich den Meistertitel, die untere Hälfte die Abstiegsplätze untereinander aus. So würde die Anzahl der Frühjahrsmatches pro Klub von 15 auf 7 reduziert werden – und damit eine größere Chance bestehen, die Liga zu beenden. Und es würden auch Auslosungs-Ungerechtigkeiten minimiert. Sollte etwa jetzt ein Abstiegskandidat das Pech haben, im Frühjahr gleich zu Beginn auf die Top-3-Klubs zu treffen, und die Liga danach vorzeitig abgebrochen werden, wäre das ein Wettbewerbsnachteil. Absteiger gäbe es heuer fix, sobald alle Herbstpartien nachgeholt sind.

Ob der Antrag Erfolg hat, bleibt offen. Das ÖFB-Regulativ sieht vor, dass eine Meisterschaft so beendet werden muss, wie sie begonnen wurde. Sollten sich allerdings tatsächlich alle 16 Vereine zur Änderung bekennen, wird es zumindest eine genauere Begutachtung geben. Weil besondere Zeiten eben besondere Maßnahmen erfordern.

Artikel von Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport h.bartl@nachrichten.at