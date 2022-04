OÖ-Zweitligisten könnten Titelkampf entscheiden

Entscheiden Oberösterreichs Fußball-Klubs den Titelkampf in der zweithöchsten Spielklasse? Sowohl Blau-Weiß Linz (6. Mai), der FC Juniors OÖ (22. Mai) als auch Vorwärts Steyr treten in den letzten fünf Saisonrunden noch gegen den Zweiten FAC Wien an. Das Team von Trainer Daniel Madlener macht heute den Anfang.

Die Wiener sind die ganz große Überraschung der Saison: Im Fernduell mit Austria Lustenau um den Aufstieg in die Bundesliga liegen die Floridsdorfer aktuell einen Punkt hinter den Vorarlbergern. Die größte Stärke des FAC: Mit nur 15 Gegentoren stellt das Team von Trainer Mitja Mörec die beste Defensive der Liga. Zudem ist der FAC seit 15 Spielen ungeschlagen – gewann davon 13 Partien. Vorwärts-Trainer Daniel Madlener lässt sich davon nicht beeinflussen: "Unser Ziel ist es, den FAC zu schlagen."

Pasic bleibt langfristig

Sportlich sieht es aus Steyr-Sicht mit dem Klassenerhalt sehr gut aus – abseits des Rasens werden die Planungen für die kommende Saison vorangetrieben: Mittelfeld-Stabilisator Alem Pasic hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Auch Blau-Weiß Linz meldete vor dem heutigen Auswärtsspiel bei den Young Violets Vollzug mit Ersatzgoalie Felix Gschossmann.