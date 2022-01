OÖ-Kicker heuert in Polen an

Der Oberösterreicher Martin Kreuzriegler hat einen neuen Verein gefunden: Nach seinem Vertragsende beim norwegischen Klub Sandefjord zieht es den Reichraminger nach Polen. Mit dem Zweitligisten Widzew Lodz kämpft der 28-jährige Verteidiger im Frühjahr um den Aufstieg in das polnische Oberhaus.

In Österreich war der Absolvent der Linzer Fußball-Akademie für Blau-Weiß Linz, den FAC und Austria Lustenau aktiv. Auch das Ausland ist ihm nicht fremd: 2017 hatte er in Malta für den FC Hibernians gekickt, 2020 wagte er den Sprung nach Norwegen. Zuletzt war Kreuzriegler auch mit Türkgücü München in Verbindung gebracht. Beim deutschen Drittligisten sind seit der Winterpause mit dem ehemaligen Ried-Coach Andreas Heraf und Ex-Blau-Weiß-Trainer Goran Djuricin zwei Österreicher im Amt.