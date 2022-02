Österreichs Frauenteam feierte ein Schützenfest

Österreichs Frauen-Nationalteam hat das Fußball-Länderspieljahr 2022 mit dem Höhepunkt EURO in England im Juli mit einem überzeugenden Erfolg eingeläutet. Die rot-weiß-rote Equipe von Irene Fuhrmann fertigte Rumänien in Marbella, wo ein zehntägiger Lehrgang auf dem Programm steht, mit 6:1 (3:0) ab. Das war nach dem Geschmack von Cheftrainerin Fuhrmann, die einen Traumstart beklatschte. Nach nur 69 Sekunden erzielte Barbara Dunst das 1:0 (2.), in der 9. Minute war das Match entschieden, weil die Frankenburgerin Laura Wienroither zum 2:0 einschoss. Die 23-Jährige, die Anfang Jänner von der TSG Hoffenheim zum FC Arsenal gewechselt war, durfte sich über ihr erstes Länderspieltor im 18. Match freuen. Auch die Vöcklabruckerin Lisa Kolb (20), Legionärin beim SC Freiburg, zeigte eine starke Leistung.

"Wir haben viel an der Verbesserung der Chancenverwertung gearbeitet", sagte Fuhrmann: "Wir wollen uns belohnen." Das gelingt sehr gut – übrigens wieder mit Kapitänin Viktoria Schnaderbeck (Tottenham), die gestern erstmals seit 27. Oktober 2020 das Teamtrikot trug.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Katharina Naschenweng auf 3:0 (45.) gegen völlig überforderte Rumäninnen, die dem druckvollen und laufintensiven Spiel der Österreicherinnen nichts entgegenzusetzen hatten. Nicole Billa (47., 54.) und Debütantin Julia Magerl (85.) machten das Schützenfest perfekt.

Am Mittwoch (18 Uhr, ORF Sport+) treffen die ÖFB-Frauen auf die Schweiz, die sich von Nordirland – dem nächsten rot-weiß-roten Gegner in der WM-Qualifikation (8. April) – 2:2 trennte. "Auch dieses Match ist wichtig, um unsere Inhalte zu festigen", sagte Fuhrmann, die Flügelspielerin Julia Hickelsberger-Füller wieder an Bord begrüßen darf. Die 22-Jährige, die sich im September 2020 schwer am Knie verletzt hatte, wurde gestern in der 64. Minute eingewechselt.