Österreich droht ein Rückfall

Die heimische Fußballliga belegt zwar nach wie vor den wichtigen zehnten Platz, allerdings droht von hinten Gefahr – vor allem von dem 2,5 Punkte zurückliegenden Zwölften Türkei, der im kommenden Jahr noch vier Klubs im Rennen hat. Der ÖFB hingegen ist 2023 nur noch mit Red Bull Salzburg in der Europa League vertreten.

Sollte der zehnte Platz bis zum Ende dieser Saison nicht gehalten werden können, verliert Österreichs Meister den Champions-League-Fixplatz für die Spielzeit 2024/25. Bisher rückte der Elfte nach, sofern sich der Champions-League-Sieger über die nationale Meisterschaft für die "Königsklasse" qualifiziert hat. In der kommenden Saison tritt der österreichische Titelträger noch fix in der Champions-League-Gruppenphase an.