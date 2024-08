Bundesliga-Transfers: Von Hellmonsödt in die deutsche Bundesliga

Der Transfer des Mühlviertlers Alexander Prass von Sturm Graz zu Hoffenheim ist nach dem Medizincheck offiziell. Für den 23-jährigen ÖFB-Teamspieler kassiert Österreichs Fußball-Meister eine Ablösesumme von mehr als zehn Millionen Euro, laut deutschen Medienberichten soll sie sich inklusive möglicher Boni im Bereich von elf bis zwölf Millionen Euro bewegen.

Über die Vertragsdauer machte Hoffenheim keine Angabe, der Klub aus Sinsheim teilte lediglich mit, dass der Mittelfeldspieler einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben habe.

Prass hatte beim LASK und in Pasching gespielt, ehe er im Alter von elf Jahren in Salzburg Nachwuchs wechselte. Nach dem Vertragsablauf bei Kooperationsklub Liefering in der zweiten Liga verpflichtete Sturm Graz 2021 den Mittelfeldspieler. In 130 Pflichtspielen feierte er zwei Cupsiege und verabschiedete sich mit dem Meistertitel.

Die Transfers der Bundesligisten

SK Sturm Graz

Zu: Zvonarek (Cro, Bayern München, Leihe), Karic (Darmstadt), Aiwu (Cremonese, zuletzt an Birmingham ausgeliehen), Malic (Slo, Ried), Chukwuani (Den, Lyngby), Chudjakow (Rus, Lokomotive Moskau), Kern (Hun, Puskas Academia), Dante (Mli, FC Zürich, nach Leihe)

Ab: Prass (Hoffenheim), Schnegg (Washington), Jaros (Cze, Liverpool, nach Leihe), Serrano (Esp, Atletico Madrid, nach Leihe), Maric (Hartberg), Affengruber, Stückler

Zu: Blaswich (D, Leipzig, Leihe), Kawamura (Jpn, Hiroshima), Piatkowski (Pol, Granada, nach Leihe), Kameri (Grasshopper Club Zürich, nach Leihe), Van der Brempt (Bel, Hamburg, nach Leihe)

Ab: Sucic (Cro, Real Sociedad San Sebastian), Pavlovic (Srb, AC Mailand), Koita (Mli, ZSKA Moskau), Daniliuc (Salernitana, nach Leihe), Omoregie (Hartberg, Leihe), Horn (D, Bochum), Ulmer

Zu: Boateng (D, Salernitana), Entrup (Hartberg), Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Tibidi (Fra, Troyes, zuletzt an Manchester City verliehen), Tavares (Por, Spartak Moskau, Leihe), Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Kone (Sen, Dunajska Streda, nach Leihe), Wimhofer (Horn, nach Leihe)

Ab: Luckeneder (Wehen Wiesbaden), Michorl (Atromitos Athen), Havel (Hartberg, Leihe), Jungwirth (Admira, Leihe), Ba (D, Leipzig, nach Leihe, zu Braunschweig), Wiesinger (Austria Wien), Twardzik (Cze, Trnava),Letard (Fra)

Zu: Schaub (Hannover), Beljo (Cro, Augsburg, Leihe), Bolla (Hun, Wolverhampton, zuletzt an Genf verliehen), Raux-Yao (Fra, Rodez), Sangare (Mli, Salzburg, zuletzt an Hartberg verliehen), Böckle (Düsseldorf, zuletzt an Münster verliehen), Schöller (Admira), Haas (Admira), Druijf (Ned, Zwolle, nach Leihe), Zimmermann (Wolfsberg, nach Leihe), Bischof (Vienna, nach Leihe)

Ab: Grüll (Bremen), Querfeld (U. Berlin), Moormann (Blau-Weiß Linz), Sollbauer (Ried), Mayulu (Fra, Bristol), Kasanwirjo (Ned, Feyenoord Rotterdam, nach Leihe), Kongolo (Ned, Fulham, nach Leihe), Schick (Leoben), Strunz (Altach, Leihe), Unger (Vienna)

Zu: Havel (LASK, Leihe), Schendl (Ried), Diarra (Mli, Cadiz, Leihe), Omoregie (Salzburg, Leihe), Karamatic (Ljubljana), Markus (Slo, Domzale), Schwarz (Rapid, Leihe, zuletzt an Klagenfurt verliehen), Amadin (Ned, Schalke II), Mijic (Slo, Rogaska), Osborne (Eng, Bournemouth, Leihe), Maric (Sturm Graz), Karner (Sturm Graz II), Hoffmann (Halbturn), Canazlar (Akademie Vorarlberg), Scherf (Amstetten, nach Leihe)

Ab: Entrup (LASK), Frieser (GAK), Diakite (Mli, West Bromwich), Sangare (Mli, Salzburg, nach Leihe, zu Rapid), Bowat (Sco, Fulham, nach Leihe), Steinwender (Värnamo), Brückner (D, Bayern München II, nach Leihe), Gollner (Obdach), Schutti (Oberwart), Ehmann (Voitsberg), Kröpfl (Velden), Knoflach, Pußwald

Zu: Koch (Blau-Weiß Linz), Wydra (Rapid, Leihe), Szerensci (Kapfenberg), Lee (Kor, Yonsei), Bobzien (D, Mainz, Leihe, zuletzt an Lustenau verliehen), Spari (FAC), Kühn (D, V. Berlin), Dehl (D, V. Berlin, nach Leihe), May (D, V. Berlin, nach Leihe), Toshevski (Mkd, Sibenik, nach Leihe)

Ab: Wimmer (Wolfsberg), Karweina (D, Luzern), Menzel (D, Saarbrücken), Schumacher (D, Saarbrücken), Benatelli (D, Mannheim), Irving (Sco, West Ham, nach Leihe), Arweiler (D, Verl), Besuschkow (D, Hannover, nach Leihe), Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Hartberg), Loune (Mar, Nürnberg, nach Leihe), Puntigam (Kapfenberg), Djoric (Srb), Maglica (Cro), Markelic,

Zu: Ulmann (Venedig), Wimmer (Klagenfurt), Atanga (Gha, Oostende), Zukic (Srb, Novi Sad), N. Polster (LASK, zuletzt an Horn verliehen), Matic (Srb, Roter Stern Belgrad), Gattermayer (Mannheim)

Ab: Veratschnig (Mainz), Boakye (Gha, Saint-Etienne), Ibertsberger (Salzburg, nach Leihe, zu Blau-Weiß Linz), Bonmann (D, Rasgrad), Tijani (Ngr, Salzburg, nach Leihe), Zimmermann (Rapid, nach Leihe), T. Gruber (Amstetten, Leihe), Leitgeb (Leoben), Novak (Treibach)

Zu: Dragovic (Roter Stern Belgrad), Sahin-Radlinger (Almere, nach Leihe), Malone (D, Basel, Leihe), Prelec (Slo, Cagliari, zuletzt Tirol), Barry (Gam, Bnei Yehuda), Cristiano (Bra, Sao Bento, Leihe), Kante (Civ, RC Abidjan), Wiesinger (LASK), Perez Vinlöf (Swe, Bayern München II, Leihe)

Ab: Früchtl (D, Lecce), Schmidt (Blau-Weiß Linz), Krätzig (D, Bayern München, nach Leihe, zu Stuttgart), M. Polster (Lausanne-Sport), Asllani (D, Hoffenheim, nach Leihe), Vucic (GAK, Leihe), Silva Kani (Tog, Beitar Jerusalem), Holland (Aus)

Zu: Goiginger (Osnabrück), Moormann (Rapid), Anderson (Bra, Lustenau), Schmidt (Austria Wien), Ibertsberger (Salzburg, zuletzt an Wolfsberg verliehen), Wähling (D, Osnabruck), Dantas (Bra, Lemense), Radulovic (Wallern/St. Marienkirchen, nach Leihe)

Ab: Haudum (Admira), Koch (Klagenfurt), Feiertag (LKS Lodz, Leihe), Windhager (A. Salzburg), Brandner (Mondsee), Krainz

Zu: Fridrikas (Lustenau), Kronberger (Sturm Graz. zuletzt an Tirol verliehen), Madritsch (Ried), Strunz (Rapid, Leihe), Oberwaditzer (Lie, Akademie Vorarlberg), Helac (Lustenau), Milojevic (Leverkusen U19), Lincoln (Bra, Kobe), Mischitz (Dornbirn, nach Leihe), Tietietta (Bur, Majestic)

Ab: Reiner (Gliwice, nach Leihe), Strauss (Lahti), Eckmayr (Tirol), Kaiba (Cmr, Bregenz, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, Leihe), Zwischenbrugger (Ravensburg), Schützenauer, Reiter, Edokpolor, Jurcec (Cro), Prietl (Karriereende)

Zu: Hinterseer (Rostock), Anselm (LASK, im Frühjahr an V. Köln verliehen), Lawrence (D, Bayern München II), Czyborra (D, FC Genua, Leihe), Eckmayr (Altach), Butler (USA, Hoffenheim II)

Ab: Bacher (Estoril), Prelec (Slo, Cagliari, nach Leihe, zu Austria Wien), Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Altach), Buksa (Pol, FC Genua, nach Leihe, zu Zabrze), Tomic (Leoben), Ozegovic, Stumberger (Cro), Schulz (D), Ogrinec (Slo), F. Oswald (Karriereende)

Zu: Frieser (Hartberg), Filipovic (D, AEL Limassol), Dressel (D, Rostock), Cipot (Slo, La Spezia, Leihe), Kreuzriegler (Valerenga), Vucic (Austria Wien, Leihe), Italiano (Aus, Mönchengladbach II), Kirchmayr (Wolfsburg U19), Eder (Saalfelden), Zaizen (Jpn, Amstetten, nach Leihe)

Ab: Jastremski (D, Bayern München II, nach Leihe, zu Unterhaching), Oberleitner (D, Amstetten, Leihe), Stefanon (Bregenz), Eloshvili (Geo, Kapfenberg), Murg (Weiz), Th. Mayer (Amstetten), Fahler (Vorwärts Steyr), Jager (Krems), Murg (Weiz, Leihe), Köchl

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer