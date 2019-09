ÖFB-Cup live: Gurten will überraschen, Blau-Weiß zu Gast in Amstetten

Regionalligist Union Gurten will im Heimspiel gegen den Zweitliga-Verein SV Horn eine große Überraschung liefern: Die Niederösterreicher sind derzeit das Überraschungsteam der Zweiten Liga und liegen aktuell auf dem zweiten Platz. "Wir sind krasser Außenseiter, das steht außer Frage", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch. An fehlendem Einsatz wird es bei den Innviertlern nicht scheitern: "Wir werden den Kampf von der ersten Minute an annehmen". Lesen Sie dazu: Gurten will heute Abend Cup-Überraschung liefern.

Livestream: Union Gurten - SV Horn (Beginn 19.00 Uhr):

Der FC Juniors OÖ muss beim Spiel in Gleisdorf auf mehrere Spieler verzichten: Christopher Cvetko, Inpyo Oh und Nemanja Celic sind verletzt, Tobias Lawal gesperrt. Verstärkungen von Kooperationsverein LASK wird es im Pokal aber keine geben. "Das wurde zu Saisonbeginn so ausgemacht", erklärt Juniors-Trainer Gerald Scheiblehner.

Livestream: FC Gleisdorf 09 - FC Juniors OÖ (Beginn 19.00 Uhr):

Blau-Weiß Linz gastiert beim Ligarivalen SKU Amstetten und hofft auf die Rückkehr von Philipp Pomer, der nach seiner Knieverletzung in gegen Austria Lustenau noch geschont wurde. Hinter dem Einsatz von Stürmer Fabian Schubert steht ebenfalls ein Fragezeichen.

Livestream: SKU Amstetten - FC Blau-Weiß Linz (Beginn 19.30 Uhr)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ÖFB-Cup Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.