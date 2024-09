ÖFB-Cup: Blau-Weiß muss zu Sturm Graz, der LASK nach Voitsberg

Im Achtelfinale gastiert Rapid Ende Oktober beim SV Stripfing in der Generali Arena, Salzburg empfängt die WSG Tirol. Titelverteidiger Sturm Graz spielt daheim gegen Blau-Weiß Linz, dazu gibt es ein Kärntner Bundesliga-Derby WAC gegen Austria Klagenfurt. Die Auslosung ergab zudem folgende Partien: SV Horn - Austria Wien, ASK Voitsberg - LASK, Schwarz-Weiß Bregenz - GAK, Austria Lustenau - TSV Hartberg. Brisant bei der Rapid-Konstellation ist nach den Vorfällen vom Wiener Derby am Sonntag, dass Stripfing der Kooperationspartner der Austria ist und seine Heimspiele in der 2. Liga in der Austria-Heimstätte austrägt. Spieltermine sind der 29., 30. und 31. Oktober.

Lesen Sie auch: Favoritensiege im ÖFB-Cup durch Salzburg und Rapid

Cup-Achtelfinale

SV Horn - Austria Wien

ASK Voitsberg - LASK

Schwarz-Weiß Bregenz - GAK

SV Stripfing - Rapid Wien

Austria Lustenau - TSV Hartberg

WAC - Austria Klagenfurt

Red Bull Salzburg - WSG Tirol

Sturm Graz - Blau-Weiß Linz

Die Spiele werden zwischen 29. und 31. Oktober ausgetragen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper