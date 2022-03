Nur vier Partien fehlen

"Endlich" kann man sagen, denn: Die vergangenen beiden Spielzeiten wurden coronabedingt abgebrochen – das Frühjahr konnte nie angepfiffen werden. In dieser Saison sieht es sehr gut aus, dass in allen Klassen eine Wertung erzielt werden kann: Insgesamt fehlen lediglich vier Partien, damit in jeder Liga zumindest jeder einmal gegeneinander gespielt hat – und Auf- und Absteiger ermittelt werden können.

Eine Premiere gibt es heute in der OÖ-Liga: David Schimpl feiert bei St. Florian nach dem Rücktritt von Wolfgang Gruber sein Trainerdebüt gegen Oedt.