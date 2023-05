Nur noch die Austria kann den LASK von Platz drei verdrängen

Die Derby-Misere des SK Rapid gegen die Austria geht weiter. Nach dem 1:3 bleiben die Hütteldorfer bei einem Punkt aus nun vier Stadtderbys in dieser Saison. Damit verschärft sich auch die Situation im Europacuprennen: Nur als Vierter oder Fünfter darf Rapid am österreichischen Europacup-Play-off teilnehmen. Aktuell beträgt der Vorsprung des Fünften Rapid auf den Sechsten Austria Klagenfurt zwei Punkte. Vor dem Duell gegen die Kärntner in der letzten Runde warten jetzt noch der LASK und Sturm Graz als Gegner.

Die Austria ist nach dem Sieg das einzige Team, das den LASK noch einholen kann. Dafür müssten die Violetten aber alle drei Partien gewinnen, der LASK alle drei verlieren.

