Nations League: Frankreich traut sich den Titel zu

Im zweiten Endspiel der noch jungen Nations League – Titelverteidiger Portugal ist entthront – treffen Spanien und Weltmeister Frankreich aufeinander (20.45 Uhr, ORF 1). Zuvor bestreiten morgen (15 Uhr, ORF 1) Italien und Belgien in Turin das Match um Platz drei.

"Wir waren hier, um das Finale zu spielen – und das ist uns mit einer enormen Willensleistung gelungen", sagte Frankreichs unter Druck stehender Teamchef Didier Deschamps nicht ohne Stolz. Die Equipe tricolore hatte im Halbfinale gegen Belgien einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Triumph verwandelt. Paris-Saint-Germain-Starstürmer Kylian Mbappe, der nach einer torlosen EURO heftig in der Kritik gestanden war, avancierte diesmal zum Schlüsselspieler. Der 22-Jährige bereitete Karim Benzemas 1:2 vor (62.) und verwandelte zudem einen Elfmeter zum 2:2 (69.). "Es fühlt sich gut an, jetzt wollen wir den Titel", sagte Mbappe.

Das bis dato letzte Duell zwischen den aktuellen Finalisten entschied übrigens Spanien am 28. März 2017 im Stade de France in Saint-Denis mit 2:0 für sich.