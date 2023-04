Nach Sturz in den Stadiongraben: So geht es dem verletzten Austria-Fan

Es war ein großer Schock, den die Zuseher zehn Minuten nach Anpfiff des Bundesliga-Krachers zwischen Sturm Graz und Austria Wien (3:2) erlebten: Die Veilchen hatten überraschend die 1:0-Führung erzielt, machten sich darauf auf den Weg zu den mitgereisten Gäste-Fans: Dabei kam es zur Katastrophe: Ein Fan stürzte in den einige Meter tiefen Stadiongraben und schlug hart auf.

Austria-Torschütze Haris Tabakovic winkte sofort die Rettungskräfte herbei, die zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit auf den Zuschauerrängen in Liebenau in den vergangenen Wochen Erstversorgung leisten mussten. Der Schockmoment resultierte in kurzfristig sonderbarer Stimmung: Beide Fanlager stellten den Support ein, bis der betroffene Austria-Fan in das Krankenhaus transportiert wurde. Das Entsetzen bei allen Beteiligten war groß, kurz nach Schlusspfiff gibt es aber leichte Entwarnung: Wie Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner in Erfahrung bringen konnte, gehe es dem Fan den Umständen entsprechend gut. "Was ich erfahren habe, ist, dass er grundsätzlich wohlauf ist. Er hat schon wieder herumgescherzt. Ich glaube, es gab eine Armverletzung. Natürlich hat er auch das eine oder andere am Kopf abgekriegt. Aber das Wichtigste ist, dass der Zustand den Umständen entsprechend in Ordnung ist", so Ortlechner.

Tabakovic: "Ich hatte einen Schock"

Einer, der den Vorfall hautnah erlebte, war FAK-Doppeltorschütze Tabakovic: "Ich war ganz vorne. Ich habe nur gesehen, wie er gefeiert hat und dann ist er mit dem Kopf voran auf den Boden gefallen, dann hat er sich nicht mehr bewegt. Ich hatte auch einen Schock. Ich habe die Physios gerufen, dass sie so schnell wie möglich kommen. Ich hoffe, ihm geht es gut. Gute Besserung von meiner Seite aus."

