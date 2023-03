Nach Miroslav Klose: Klaus Schmidt wird Trainer bei Altach

Der ehemalige deutsche Torjäger Klose wurde am gestrigen Montag freigestellt. Der Steirer Schmidt übernimmt das Traineramt im Rheindorf bis zum Saisonende. Schmidt war zuletzt beim TSV Hartberg engagiert. Der 55-Jährige hatte das Amt Anfang März vergangenen Jahres angetreten und wesentlichen Anteil am Klassenerhalt gehabt. Seine Bilanz in 27 Spielen: sechs Siege, sieben Remis und 14 Niederlagen. Im November folgte dann die einvernehmliche Trennung mit den Oststeirern.

Für Schmidt und die Vorarlberger kommt es nun zu einem Wiedersehen: Der ehemalige Sky Analyse-Experte stand bereits von Juni 2017 bis Juni 2018 in Altach an der Seitenlinie. Gemeinsam mit Schmidt wechselt der ehemalige österreichische A-Nationalspieler Joachim Standfest als Co-Trainer ins Rheindorf. 2019/20 war er unter Schmidt in derselben Rolle in Mödling tätig. Anschließend betreute er als Cheftrainer den SKU Amstetten und seit Saisonbeginn die U18-Mannschaft von FK Austria Wien.

