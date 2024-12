Nach 3:0 zieht der FC Salzburg die Notbremse: Pep Lijnders muss gehen

Der FC Salzburg hat die Zusammenarbeit mit Pepijn Lijnders beendet, er wurde heute vom Klub freigestellt. Auch Co-Trainer Vitor Matos wird nicht mehr für die Roten Bullen tätig sein. Der Moment der Trennung kam ein bisschen überraschend, zumal die Mozartstädter in der Liga zuletzt vier Mal in Folge ungeschlagen blieben und zuletzt im Nachtrag Austria Klagenfurt 3:0 abfertigten.

Am Ende dieses halben Jahres unter Pepijn Lijnders steht als Plus die erneute Qualifikation für die UEFA Champions League. Auf diesen erfolgreichen Saisonstart folgten dann jedoch viele unzufriedenstellende Leistungen, die letztlich u. a. dazu geführt haben, dass der FC Red Bull Salzburg in der Tabelle der Bundesliga aktuell zehn Punkte hinter der Tabellenspitze liegt.

"Neuer Impuls unter neuer Führung"

Stephan Reiter, CEO und Rouven Schröder, Geschäftsführer Sport, erklären in einem gemeinsamen Statement: "Wir haben bereits vor einiger Zeit mit unserer angekündigten Analyse einer leider nicht zufriedenstellenden Herbstsaison begonnen. Dabei konnte man deutlich erkennen, dass wir in viel zu vielen Spielen weit von unseren eigenen Ansprüchen und Zielen entfernt waren. So sind wir letztlich zur Überzeugung gelangt, dass unsere Mannschaft einen neuen Impuls unter neuer Führung benötigt, auch wenn wir bis zum Schluss noch auf einen Turnaround gehofft haben. Bei Pep möchten wir uns für seine Arbeit bedanken. Er hat viel Einsatz und Leidenschaft investiert und uns auch wichtige Impulse zur Weiterentwicklung gegeben. Nunmehr arbeiten wir sehr intensiv an der Trainersuche und werden, sobald in der Hinsicht eine Entscheidung gefallen ist, diese auch kundtun. Klar ist, dass wir den Trainingsstart am 03. Jänner 2025 bereits mit unserem neuen Coach beginnen wollen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.