Montenegro ersetzt Schottland

Die Stimmung trübte zuletzt ein nicht zustande gekommenes Testspiel. Schottland hatte aufgrund einer kurzfristig angesetzten WM-Quali-Nachtragspartie gegen die Ukraine absagen müssen. "Unsere drei EM-Gegner (England, Nordirland, Norwegen, Anm.) kommen alle über die Körperlichkeit, da wäre Schottland als physischer, robuster Gegner prädestiniert gewesen", sagte ÖFB-Teamchefin Fuhrmann. Montenegro wird am 22. Juni in der BSFZ-Arena in der Südstadt, wo mit dem Video Assistant Referee (VAR) geprobt wird, einspringen.

Heute (15.30 Uhr, ORF Sport+) steigt in Amstetten das ÖFB-Cup-Frauenfinale zwischen Meister St. Pölten und "Vize" Sturm Graz. Für die Niederösterreicherinnen wäre es das siebente Double in Folge.