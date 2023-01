Mittermaier folgt auf Landsfrau Schasching bei Sturm Graz

Die 22- jährige offensive Allrounderin und ÖFB-Teamaspirantin Mittermair (zuletzt Vienna) hatte in der Vorsaison 10 Tore für den SV Neulengbach erzielt und war von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann auch in den erweiterten Teamkader aufgenommen worden.

Die Neo-Grazerin ist nach Torjägerin Lisa Kolb (2018-2019) und Annabel Schasching (2020- 2023) bereits die dritte Oberösterreicherin in Diensten der Steirerinnen und zeigte sich nach den ersten Trainingseindrücken bei den Schwarz-Weißen sehr positiv überrascht: „Was ich bis jetzt gesehen habe, ist noch um eine Stufe höher als was ich bisher erlebt habe (ab 2015 U. Kleinmünchen, ab 2018 SV Neulengbach und ab Sommer 2022 First Vienna FC). Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann den Frühjahrsstart in der Meisterschaft und im Cup gar nicht mehr erwarten!"

