Mini-Krise der Bayern macht Salzburg Mut

Österreichs Fußballmeister FC Salzburg fiebert dem bis dato größten Match seit dem Einstieg des Red-Bull-Imperiums im Jahr 2005 entgegen. Die Mozartstädter empfangen im morgigen Achtelfinale der Champions League (21 Uhr, ServusTV) den deutschen Rekordmeister FC Bayern, der in der "Königsklasse" schon sechsmal triumphiert hat – 1974, 1975, 1976, 2001, 2003 und 2020.

Das flößt Respekt, aber keineswegs Angst ein. Ganz Salzburg steht unter Strom, die Atmosphäre in Wals-Siezenheim wird atemberaubend. Längst sind alle 29.520 Tickets vergriffen, die Mini-Krise bei den Münchnern, die Star-Torhüter Manuel Neuer vorgeben müssen, nährt die Hoffnung auf eine Sensation. Wenn Bochum beim 4:2 in der deutschen Bundesliga den Bayern vier Tore einschenken kann, warum soll das den "Roten Bullen" nicht auch gelingen?

Salzburgs Europacup-Bilanz gegen deutsche Klubs ist ausgeglichen. In zwölf Duellen gab es fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen – davon zwei gegen die Bayern in der Gruppenphase der Champions League 2020 (2:6, 1:3). "Unsere Mentalität ist in Ordnung, der Erfolg über Rapid (2:1, Anm.) gibt uns Rückenwind für das Bayern-Spiel", sagte Salzburg-Coach Matthias Jaissle.