Mauerkirchen kann's ja doch noch!

Zumindest ein kleines Lebenszeichen gaben am vergangenen Osterwochenende einige "Totgesagte". In der 2. Südwest feierte das abgeschlagene Schlusslicht Mauerkirchen einen 3:0-Sieg gegen Mining/M. In der Bezirksliga West durfte sich Dorf/Pram in Gmunden über einen Punkt freuen, die Spielgemeinschaft Braunau/Ranshofen feierte gegen Schwanenstadt einen sensationellen 4:1-Erfolg.

Landesliga West

Tabellenführer Ostermiething empfängt am kommenden Samstag den Tabellenachten Pettenbach. Mit einem weiteren Sieg könnte die Tabellenführung vielleicht sogar ausgebaut werden. Verfolger Andorf muss in Schwanenstadt antreten und braucht nach dem mageren Unentschieden gegen Peuerbach unbedingt einen "Dreier". Am Samstag steigt in Dorf an der Pram das Duell der "Schlusslichter". Zu Gast ist die Spg. Braunau/Ranshofen, beide Teams feierten am vergangenen Wochenende überraschende Sieg.

Bezirksliga West

Um Big Points geht es am kommenden Freitag im Abstieg: Munderfing (13.) trifft zu Hause auf den Tabellenvorletzten Union Gurten 1b. Ein Unentschieden bringt keinem Team etwas, beide brauchen unbedingt Siege. Die Roten Teufel aus Altheim wollen nach dem Sieg im Derby gegen Gurten dem Tabellenzweiten Gilgenberg den Aufstieg "vermiesen". Ein spannendes Derby steigt in Utzenaich, da ist der Tabellendritte Senftenbach zu Gast. St. Martin/I. trifft auf Tabellenführer St. Marienkirchen/Wallern 1b und will alles geben, um zumindest einen Punkt zu erkämpfen.

1. Klasse Südwest

Laab empfängt bereits am Freitag den Tabellenvierten Palting/Seeham. Von der Papierform her sind die Gäste zu favorisieren, aber in Laab hängen die Trauben immer hoch. Der Tabellenzweite Lochen will auch gegen Hochburg/Ach seine Siegesserie fortsetzen, um an Neuhofen dranzubleiben. Obernberg könnte mit einem Sieg im Nachzüglerduell gegen Burgkirchen einen Sprung ins gesicherte Mittelfeld machen.

1. Nordwest

Sollte Riedau aus Neukirchen/W. wieder mit drei Punkten heimfahren, dann darf langsam, aber sicher der Meistersekt eingekühlt werden. Verfolger Kopfing (Zweiter) muss in Lambrechten antreten. Keine leichte Aufgabe! Schlusslicht Ort hat den Tabellenvierzehnten Sigharting zu Gast. Endlich Zeit für einen Dreier?

1. Mittewest

Ein Derby, das sehr viele Zuschauer anlocken sollte, steigt am kommenden Samstag in Hohenzell. Da trifft der Tabellenführer auf die nicht gerade erfolgsverwöhnten Eberschwanger. Pram könnte bei einem Sieg in Krenglbach einige Plätze nach vorne springen. Das gilt auch für Peterskirchen im Heimspiel gegen den Tabellensiebten Kallham.

2. Klasse West

Ist Waldzell noch aufzuhalten? Zumindest wird der Tabellenführer im Derby in Pattigham/Pramet ordentlich gefordert werden. Riegerting hat die Mannschaft aus Zell am Pettenfirst zu Gast und plant den nächsten Dreier fix ein. Ebenfalls Derbycharakter hat die Partie Aspach/W. gegen den Tabellendreizehnten Mettmach. Beide Teams müssen noch dringend Punkte sammeln, um aus den hinteren Gefilden wegzukommen.

2. Westnord

Mit dem Riesenvorsprung von sieben Punkten steuert Prambachkirchen in Richtung Titel. Mit St. Aegidi wartet allerdings ein unangenehmer Gegner auf den Tabellenführer. Enzenkirchen empfängt den ATSV Schärding, Die Gäste sind klarer Favorit und werden sich wohl beim Tabellenvorletzten keine Blöße geben. In einem reinen Schärdinger Derby empfängt Schardenberg (8.) den Zehnten Wesenufer. Eine Partie, in der jeder Ausgang möglich ist. Ob es für Aurolzmünster im Heimspiel gegen Eggerding zu einem Punktgewinn reicht, wird sich zeigen.

2. Klasse Südwest

Im Schlager der Runde empfängt der Tabellendritte Pfaffstätt den Leader aus Jeging. Die Gäste könnten den nächsten Schritt in Richtung Titel fixieren. Ob der "Ostererfolg" von Mauerkirchen nur eine Eintagsfliege war, wird sich im Auswärtsspiel in Uttendorf zeigen. Ebenfalls Spannung verspricht das Duell zwischen den Friedburg/Pöndorf Juniors und Tarsdorf. Nach der 1:5-Niederlage in Geretsberg hofft St. Peter in der Auswärtspartie in Schwand auf Wiedergutmachung.