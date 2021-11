Matchball: Ein Sieg garantiert den Achtelfinaleinzug

Für Österreichs Fußballmeister FC Salzburg war das 2:2-Auswärtsremis gegen die aufopferungsvoll kämpfende SV Guntamatic Ried am Samstag so etwas wie ein Schuss vor den Bug. Heute (18.45 Uhr, Sky und DAZN) werden die "Roten Bullen" in der Champions League eine konsequentere Vorstellung in Wolfsburg servieren müssen, um schon nach dem vierten von sechs Gruppenspieltagen erstmals in der Klubgeschichte ein Achtelfinalticket zu lösen.

Ein voller Erfolg über den deutschen Bundesligisten, der beim Debüt von Coach Florian Kohfeldt einen 2:0-Sieg in Leverkusen zelebriert hat, hievt Salzburg definitiv in die K.-o.-Phase. Doch der Weg dorthin gestaltet sich deutlich schwieriger als im "Hinspiel" vor zwei Wochen. Damals steckten die Niedersachsen mit dem kurz darauf entlassenen Mark van Bommel auf der Kommandobrücke in der Krise und verloren verdient 1:3.

"Diesmal werden wir auf eine ganz andere Wolfsburger Mannschaft treffen. Sie haben wieder Intensität in ihrem Spiel, sie sind mutiger, disziplinierter", warnt Salzburg-Trainer Matthias Jaissle vor den Grünen, bei denen der niederländische Torjäger Wout Weghorst nach seiner Corona-Erkrankung wieder im Kader steht.

Jaissle verteidigt eine beeindruckende Serie: In seiner ersten Profi-Saison hat der 33-Jährige kein einziges seiner bis dato 24 Pflichtspiele verloren. Neben 21 Siegen gab es drei Unentschieden – in Sevilla, in Altach und eben zuletzt in Ried.

Auch heute hätte eine Punkteteilung vor zu erwartenden 800 Salzburg-Schlachtenbummlern positive Folgen: Ein Überwintern im internationalen Geschäft wäre garantiert, ein Weiterspielen im Sechzehntelfinale der Europa League die Minimalausbeute.

Doch heuer wollen die "Roten Bullen" mehr, sie fühlen sich der "Königsklasse" gewachsen. Das ist das Ergebnis eines Reifeprozesses, für den ein Mann ganz speziell steht: Karim Adeyemi. Der vom FC Bayern München und Borussia Dortmund umworbene 19-jährige DFB-Teamstürmer teilt sich in der Champions-League-Schützenliste mit Stars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Antoine Griezmann den siebenten Rang. Sie alle haben drei Treffer auf dem Konto.

Sebastien Haller (Ajax) führt übrigens mit sechs Toren. (alex)