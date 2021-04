Stück für Stück setzt sich das Trainer-Puzzle in der deutschen Fußball-Bundesliga zusammen. Dass Jesse Marsch den Posten in Leipzig übernehmen wird, ist keine große Überraschung. Auch wenn Leipzigs Sportchef Oliver Mintzlaff am Mittwoch noch nicht von einer fixen Einigung reden wollte, hielten sich die Zweifel über einen Wechsel des Salzburg-Trainers dennoch in Grenzen.