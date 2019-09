Es sind derzeit spannende Tage bei Regionalligist Union Gurten. Nach der überragenden Leistung am Dienstag im Cup-Spiel gegen den SV Horn (2:0) geht es am morgigen Samstag zum Regionalliga-Tabellenführer St. Anna in die Steiermark. Am Sonntagabend werden Gurten-Trainer Peter Madritsch und sein Team mit Sicherheit bei der Live-Übertragung der Cup-Achtelfinal-Auslosung (ab 18 Uhr, ORF 1) mitfiebern. Auf die Frage nach seinem Wunschgegner antwortet Madritsch im OÖN-Gespräch: "Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir gegen Ried spielen würden. So ein Lokalderby wäre ein Traum. Ich schätze die SV Ried sehr, diese Partie hätte für die Region sicher einen großen Reiz."

Gurten hofft auf ein Heimspiel

Grundsätzlich hofft man bei den Gurtner Cup-Fightern natürlich auf ein weiteres Heimspiel. Die Chancen dafür stehen grundsätzlich gut, denn gegen jeden Verein aus der ersten und zweiten Bundesliga hätte der Regionalligist im Achtelfinale noch Heimvorteil. Erst ab dem Viertelfinale gibt es diese Regel nicht mehr. Doch vor der Cup-Auslosung will Gurten morgen Abend beim Tabellenführer die nächste Überraschung liefern. "Wir fahren nach dem 2:0 gegen Horn natürlich mit einer breiten Brust in die Steiermark", sagt Madritsch. Die Steirer warfen mit Dornbirn unter der Woche ebenfalls eine Zweitliga-Mannschaft aus dem Bewerb. "Ich erwarte eine sehr enge Partie. Wir wollen auf alle Fälle nicht mit leeren Händen heimfahren", so Madritsch.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at