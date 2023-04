Lizenz: Austria Wien muss wieder zittern

Der Klub, bei dem Jürgen Werner als Investor einstieg, bezeichnete die Entscheidung als "aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar". Die Entscheidung des Senats 5 der Bundesliga kommt allerdings nicht überraschend: Die Austria schleppt Verbindlichkeiten in der Höhe von 64,4 Millionen Euro mit.

Der Senat 5 stelle eine Kooperationszusage eines langjährigen Geschäftspartners in Frage, obwohl diese auch vom Wirtschaftsprüfer positiv bewertet worden sei, teilte die Austria mit. Im vergangenen Jahr habe die Bundesliga "eine solche Kooperationszusage dieses Geschäftspartners auch akzeptiert", sie sei wie in den Jahren zuvor erfüllt worden und Teil der Fortbestandsprognose. "Dass die Bundesliga die Fortbestandsprognose in Zweifel zieht, entbehrt jeglicher Grundlage", erklärte der Klub, der Protest einlegen wird.

Die Austria darf nun Unterlagen nachreichen. Am 27. April trifft das Protestkomitee die Entscheidung, womit der Instanzenzug innerhalb der Bundesliga endet. In den vergangenen beiden Saisonen bestanden die Wiener den Nachzipf, wurden aber in der laufenden Saison mit einem Drei-Punkte-Abzug bestraft. Danach bliebe nur noch die Möglichkeit, Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht einzubringen, das bis spätestens 31. Mai ein Urteil fällt – drei Tage vor der letzten Bundesliga-Runde. Bleibt es bei der Roten Karte, müsste die Austria, die auch die Zulassungskriterien für die 2. Liga nicht erfüllt, in den Amateurbereich zwangsabsteigen.

