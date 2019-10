Live: Salzburg empfängt "schweren Gegner" Rapid

Der Titelverteidiger bekommt es am Sonntag in Wals-Siezenheim mit Rapid zu tun und ist laut Trainer Jesse Marsch auf ein Duell eingestellt, in dem es hoch hergehen könnte. Der US-Amerikaner bezeichnete Rapid als "schweren Gegner" und "großen Club".

Das bisher letzte Kräftemessen endete im September im Cup mit einem Auswärtssieg der "Bullen" nach Verlängerung, die Hütteldorfer beendeten die Partie zu neunt. Marsch rechnet auch diesmal mit einer harten Gangart der Grün-Weißen.