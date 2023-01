Live: Die Frühjahrsauftakt-Pressekonferenz der Bundesliga

Am 10. Februar startet Österreichs Fußball-Bundesliga mit dem Schlager zwischen Sturm Graz und Rapid Wien in das Frühjahr der Saison 2022/23 - am heutigen Dienstag um 11 Uhr kommen die Sportdirektoren der zwölf Oberhaus-Klubs bei einer Pressekonferenz in Wien zusammen. Dabei sprechen sie über ihre Vorbereitung, Transfers sowie die Erwartungen und Ziele für die heiße Phase der Meisterschaft.

Ab 11 Uhr live:

