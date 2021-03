Live ab 17.00 Uhr: Ried empfängt LASK zum OÖ-Derby

In Ried wuchs nach acht Spielen ohne Sieg der Unmut, Trainer Miron Muslic ist beim Tabellen-Zehnten angezählt. Selten standen die Chancen auf einen Auswärtssieg für den LASK so gut wie diesmal. Doch Favoritensiege sind bekanntlich oft die schwierigsten, außerdem muss der LASK gegen eine Serie ankämpfen: Vor 19 Jahren gewannen die Linzer das letzte Mal in Ried.

Ried-Trainer Muslic will nicht in die Taktik-Trickkiste greiften: „Die Taktik ist immer wichtig, aber in einem Derby kommt es vor allem auf andere Eigenschaften an – wie die Leidenschaft, Mut und den unbändigen Willen.“ Beim LASK gab Trainer Dominik Thalhammer einen zusätzlichen Tag frei – aus Sicherheitsgründen, weil eine Erkältung umging. Gernot Trauner setzte mit dem Training aus, Thomas Goiginger ist wegen Magenproblemen fraglich. „Wir wissen, welchen Stellenwert das Derby für die Fans hat“, sagte Thalhammer. Es geht auch um die Ausgangsposition für das Rennen um die Europacupplätze in der Meistergruppe.

Unterdessen gehen vor dem Spiel in beiden Fan-Lagern die Wogen hoch. In der Nacht auf Sonntag wurde das Trainingszentrum der SV Ried beschmiert. Lesen Sie dazu: Sachbeschädigung vor OÖ-Derby: Trainingszentrum der SV Ried beschmiert

Das OÖ-Derby im Liveticker:

Bildergalerie: Der LASK geht am Sonntag auf den ersten Derby-Sieg im Innviertel seit 2002 los. Auch wenn die Linzer klarer Favorit sind: Die meisten Auswärtsspiele im Innviertel waren nicht von Erfolg gekrönt, wie ein Blick in die Vergangenheit beweist.