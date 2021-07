Lechner wird der erste Videoreferee in der Bundesliga

Harald Lechner wird beim Eröffnungsspiel zwischen Sturm Graz und Meister Salzburg (20.30 Uhr) Schiedsrichter Walter Altmann als Video Assistant Referee (VAR) unterstützen.

Eigentlich hätte der VAR schon zu Beginn der Meistergruppe der Vorsaison eingesetzt werden sollen, wegen Corona musste die Einführung allerdings verschoben werden. Insgesamt gibt es in Österreich inklusive Lechner vorerst 28 Schiedsrichter, die zum VAR oder zum Assistant Video Assistant Referee (AVAR) ausgebildet wurden. Die VAR-Zentrale wurde in Büroräumlichkeiten in Wien eingerichtet. Getestet wurde das neue Zusammenspiel unter anderem beim Vorbereitungsmatch von Vorwärts Steyr gegen Austria Wien und bei der Premiere des LASK-Frauenteams gegen Altmünster.

"Ich hoffe auf Verbesserungen. Es wird sicher Anlaufschwierigkeiten geben, aber ich glaube schon, dass der Fußball dadurch ein Stück gerechter wird. Ich bin schon sehr gespannt darauf", sagte LASK-Trainer Dominik Thalhammer. Ried-Coach Andreas Heraf erwartet "natürlich mehr Gerechtigkeit": "Es ist sinnvoll. Ich sehe es nur positiv."