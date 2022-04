LASK und Ried: Bereit für den Abstiegskampf?

Trainer raus! Bei der SV Guntamatic Ried und dem LASK sind sich viele Fans einig, warum es nicht läuft. "So kann es nicht weitergehen in der Qualifikationsgruppe, weil so wirst du ganz wenige Punkte einfahren", sagte Rieds Coach Robert Ibertsberger nach dem 2:3 gegen Tirol, natürlich nicht auf sich selbst bezogen.